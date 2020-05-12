Дудик: создаётся впечатление, что все причины смертей исчезли и всех косит COVID-19

Бывший главный тренер молодёжной сборной Беларуси Дмитрий Дудик рассказал об отношении к коронавирусу.

«Просто каждый должен иметь голову на плечах и анализировать информацию, которую получает из СМИ — хоть наших, хоть зарубежных. Я вот, анализируя, прихожу к выводу, что вся эта коронавирусная история местами излишне драматизирована. Умирают люди? Ну да, умирают. А прежде разве не умирали?

Создаётся впечатление, что все другие причины смертей сейчас исчезли и всех косит исключительно этот COVID-19. Ну глупо же. Понятно, что совсем уж шапкозакидательством заниматься тоже не нужно, адекватные меры предосторожности не помешают. Но мои дети гуляют на улице, ходят в школу. При этом в портфеле у них всегда флакончик с антисептиком — жена за этим следит», — цитирует Дудика «Прессбол».