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Дудик: создаётся впечатление, что все причины смертей исчезли и всех косит COVID-19

Дудик: создаётся впечатление, что все причины смертей исчезли и всех косит COVID-19
Хоккей / Прочие 0

Бывший главный тренер молодёжной сборной Беларуси Дмитрий Дудик рассказал об отношении к коронавирусу.

«Просто каждый должен иметь голову на плечах и анализировать информацию, которую получает из СМИ — хоть наших, хоть зарубежных. Я вот, анализируя, прихожу к выводу, что вся эта коронавирусная история местами излишне драматизирована. Умирают люди? Ну да, умирают. А прежде разве не умирали?

Создаётся впечатление, что все другие причины смертей сейчас исчезли и всех косит исключительно этот COVID-19. Ну глупо же. Понятно, что совсем уж шапкозакидательством заниматься тоже не нужно, адекватные меры предосторожности не помешают. Но мои дети гуляют на улице, ходят в школу. При этом в портфеле у них всегда флакончик с антисептиком — жена за этим следит», — цитирует Дудика «Прессбол».

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