ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Щитовым, который был подписан два месяц назад
ХК «Сочи» расторг контракт с защитником Никитой Щитовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
36-летний Щитов пополнил состав «Сочи» в 2017 году. Свой последний на текущий момент официальный матч в КХЛ провёл 7 марта 2019 года в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом». Минувший сезон российский защитник полностью пропустил из-за перелома лопаточной кости. 5 марта 2020 года Щитов заключил новый контракт с «леопардами».
За карьеру в КХЛ опытный защитник также защищал цвета «Спартака», «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева». В общей сложности в КХЛ сыграл 561 матч, в котором забросил 45 шайб и сделал 111 результативных передач при показателе полезности "-39" и 409 минутах штрафного времени.
«Сочи» продлил контракт с защитником Щитовым, пропустившим сезон-2019/2020 из-за травмы
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