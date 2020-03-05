«Сочи» продлил контракт с защитником Щитовым, пропустившим сезон-2019/2020 из-за травмы

Хоккейный клуб «Сочи» продлил контракт с защитником Никитой Щитовым, информирует пресс-служба «леопардов». Новое соглашение рассчитано на один сезон и действует до 30 апреля 2021 года.

36-летний Щитов пополнил состав «Сочи» в 2017 году. Свой последний на текущий момент официальный матч в КХЛ провёл 7 марта 2019 года в первом раунде Кубка Гагарина с «Локомотивом». Нынешний сезон российский защитник полностью пропустил из-за перелома лопаточной кости.

За карьеру в КХЛ опытный защитник также защищал цвета «Спартака», «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева». В общей сложности в КХЛ сыграл 561 матч, в котором забросил 45 шайб и сделал 111 результативных передач при показателе полезности "-39" и 409 минутах штрафного времени.