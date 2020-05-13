Якубко: Малкин — это просто звезда мирового уровня. Он на самом деле классный пацан

Словацкий форвард Мартин Якубко, выступавший в пяти клубах Российской Премьер-Лиги, поделился мнением о российском нападающем клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине и рассказал, как познакомился с ним.

«Не скажу, что мы лучшие друзья, но общаемся. Он друг и родственник моих друзей, с которыми я общаюсь практически каждый день. Через них мы и познакомились. В период всей этой истории с «короной» раза два разговаривали. Он интересовался, как дела у моего ребёнка. Малкин — это просто звезда мирового уровня. С ним приятно пообщаться. Я уже дважды был в США — мы там встречались. Он на самом деле классный пацан.

Матчи НХЛ вживую? Одно дело смотреть по телевизору, а другое — видеть весь этот рекламный цирк самому. Там это огромный бизнес. Со всех углов на тебя выскакивает реклама. Но наблюдать за этим очень приятно. На стадионе всегда куча людей и отличная атмосфера. А когда вы ещё можете поужинать, выпить чашку кофе или бокал пива с участником финальной серии Кубка Стэнли, это вообще запомнится на всю жизнь», — цитируют Якубко «Известия».

Мартин Якубко впервые оказался в РПЛ зимой 2006 года, перейдя в раменский «Сатурн» из словацкого клуба «Банска-Бистрица» за € 350 тыс. C тех пор он провёл в России около 6 лет и сменил 5 клубов. В общей сложности Якубко принял участие в 157 матчах в РПЛ и Кубка России, в которых отметился 25 забитыми мячами и 14 результативными передачами.



В нынешнем сезоне Евгений Малкин провёл 55 матчей за «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка.