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Врачи рекомендуют НХЛ запретить драки и отодвигать крайних форвардов на вбрасываниях

Врачи рекомендуют НХЛ запретить драки и отодвигать крайних форвардов на вбрасываниях
Хоккей / НХЛ 0

Специалист по инфекционным заболеваниям считает, что игрокам Национальной хоккейной лиги придётся принять дополнительные меры предосторожности, чтобы безопасно играть во время пандемии коронавируса. Полный список ограничений должен выглядеть следующим образом:

— полная защита лица маской;
— запрет на драки;
— запрет на стычки после свистка;
— тренеры на время встречи надевают защитную маску и соблюдают дистанцию на скамейке;
— крайние нападающие должны находиться в 60 сантиметрах от точки вбрасывания во время самого вбрасывания;
— запрет на плевки на лёд и скамейку запасных.

НХЛ ответила на эти предположения тем, что примет все необходимые меры, но вряд ли они значительно повлияют на ход игры.

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