Врачи рекомендуют НХЛ запретить драки и отодвигать крайних форвардов на вбрасываниях
Специалист по инфекционным заболеваниям считает, что игрокам Национальной хоккейной лиги придётся принять дополнительные меры предосторожности, чтобы безопасно играть во время пандемии коронавируса. Полный список ограничений должен выглядеть следующим образом:
— полная защита лица маской;
— запрет на драки;
— запрет на стычки после свистка;
— тренеры на время встречи надевают защитную маску и соблюдают дистанцию на скамейке;
— крайние нападающие должны находиться в 60 сантиметрах от точки вбрасывания во время самого вбрасывания;
— запрет на плевки на лёд и скамейку запасных.
НХЛ ответила на эти предположения тем, что примет все необходимые меры, но вряд ли они значительно повлияют на ход игры.
Кросби — о формате плей-офф: Кубок Стэнли выиграть сложно. И хочется сделать это правильно
- 13 мая 2020
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
10:45
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:36
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
07:00
-
04:01
-
00:50
-
00:14
- 12 мая 2020
-
23:55
-
23:28
-
22:55
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:35
-
21:03
-
20:43
-
20:06
-
19:41
-
19:24
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
-
17:21
-
16:46
-
16:35
Партнерский контент