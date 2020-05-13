Лебрюн: 24 команды в плей-офф НХЛ — лучший вариант, так сыграют команды «Большой шестёрки»

Известный эксперт канадской телекомпании TSN Пьер Лебрюн прокомментировал процесс возвращения Национальной хоккейной лиги к тому, чтобы доиграть прерванный сезон-2019/2020.

«Формат с плей-офф, в котором будут участвовать 24 команды, набирает обороты. Это упоминалось и командами, и игроками за последние 7-10 дней. Но вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли был осторожен и не подтвердил этот вариант как основной, хотя, на мой взгляд, это явный лидер.

Очевидная выгода от участия 24 команд состоит в том, что играть будет много клубов, по 12 в каждой конференции, плюс участвовать будут больше рынков «Большой шестёрки» — «Монреаль» и «Чикаго». Что касается сроков, то Дэйли подтвердил, что в июне должна начаться вторая фаза возвращения, когда игроки небольшими группами смогут начать тренироваться. Но чёткой даты пока нет», — отметил Лебрюн.

Отметим, что ещё одним заинтересованным клубом в формате плей-офф из 24 команд является «Нью-Йорк Рейнджерс». На данный момент команда Дэвида Куинна не проходит в плей-офф (из 16 команд) как по набранным очкам, так и по проценту набранных очков.