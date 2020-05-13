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Морозов: КХЛ интересны матчи с НХЛ, только если они будут выгодны обеим сторонам

Морозов: КХЛ интересны матчи с НХЛ, только если они будут выгодны обеим сторонам
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о возможности организации матчей с командами НХЛ.

«Нам интересен такой продукт, только если он будет выгоден обеим сторонам как в спортивном, так и в коммерческом плане. Сейчас основная трудность заключается в разнице календарей в НХЛ и КХЛ.

Мы начинаем свой сезон в сентябре, а команды НХЛ в середине сентября только начинают тренироваться, и в августе такие игры проходить не могут. А у нас очень плотные графики, весьма насыщенный календарь.

Мы всегда готовы к обсуждению этих вопросов, но в следующем сезоне это вообще исключено. Неизвестно, когда начнётся следующий чемпионат НХЛ, как лига будет доигрывать этот чемпионат», – цитирует Морозова ТАСС.

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