Морозов: КХЛ интересны матчи с НХЛ, только если они будут выгодны обеим сторонам
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о возможности организации матчей с командами НХЛ.
«Нам интересен такой продукт, только если он будет выгоден обеим сторонам как в спортивном, так и в коммерческом плане. Сейчас основная трудность заключается в разнице календарей в НХЛ и КХЛ.
Мы начинаем свой сезон в сентябре, а команды НХЛ в середине сентября только начинают тренироваться, и в августе такие игры проходить не могут. А у нас очень плотные графики, весьма насыщенный календарь.
Мы всегда готовы к обсуждению этих вопросов, но в следующем сезоне это вообще исключено. Неизвестно, когда начнётся следующий чемпионат НХЛ, как лига будет доигрывать этот чемпионат», – цитирует Морозова ТАСС.
Морозов: одна команда из Западной конференции, скорее всего, перейдёт в Восточную
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