Кожевников: уже много лет не понимаю, что происходит в минском «Динамо»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о проблемах минского «Динамо».
«Когда бюджеты невысоки, очень важна качественная тренерская работа, здесь хороший пример – прошлогодний «Адмирал». К сожалению, в Риге или Минске с этой работой в последние годы проблемы, поэтому латвийская и белорусская команды – последние в КХЛ.
Уже много лет не понимаю, что происходит в Минске. Там приличная по составу команда, великолепные болельщики, отличная арена. Но североамериканские тренеры загнали «Динамо» в ловушку. Уже говорил руководителям клуба, что им нужен хороший российский тренер. Очень жаль, что в Минске хоккейное руководство играет не в хоккей, а в другие игры», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
Граньяни: в минском «Динамо» мне не платили с января. Просто сказали, что денег больше нет
- 13 мая 2020
-
13:10
-
12:45
-
12:19
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
10:45
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:36
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
07:00
-
04:01
-
00:50
-
00:14
- 12 мая 2020
-
23:55
-
23:28
-
22:55
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:35
-
21:03
-
20:43
-
20:06
-
19:41
-
19:24
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
Партнерский контент