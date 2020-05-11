Граньяни: в минском «Динамо» мне не платили с января. Просто сказали, что денег больше нет

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни рассказал, что несколько месяцев не получал зарплату в клубе.



«Даже после отмены сезона мы занимались пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Мы ходили на арену. В конце концов, они не заставляли нас выходить на лёд. Это было неожиданностью, но мы тренировались в спортзале пять раз в неделю.



Команда не платила нам три месяца. Я остался, в отличие от Паре и Спунера, и на сегодняшний день мне не заплатили. Обычно нам платят раз в месяц. И последний раз это было в январе. Они просто сказали нам, что у них больше нет денег», — приводит слова защитника «Белорусский хоккей» со ссылкой на интервью ici.radio-canada.



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