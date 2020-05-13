Хара: в первые годы капитанства старался заниматься всем и оказался под серьёзным прессом

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара рассказал, как справляется с лидерской ролью в команде.

«В первые годы капитанства я пытался всё взвалить на себя, старался заниматься всем и в результате оказался под серьёзным прессом. Было очень тяжело. Чем больше времени проходит, тем лучше начинаешь понимать, что нужно уметь делиться обязанностями лидера. У нас стали появляться опытные ребята, которые уже выигрывали Кубок Стэнли. Возрастные игроки. И они помогли мне стать лучшим капитаном.



Просто надо принять как факт то, что в некоторых ситуациях надо довериться своим ощущениям, своему внутреннему чувству. Принимая решения для команды, нужно оставаться самим собой и не думать, что ты лучше или хуже других. Делай то, что пойдёт на пользу команде.



Нужно быть другом, партнёром. Для меня это очень важно. Нужно использовать свой опыт, чтобы помочь молодым ребятам освоиться в лиге. Я люблю хоккей и поступаю так не только потому, что являюсь капитаном. Я просто помогаю одноклубникам любым способом, в любом качестве. Всем, чем могу», – цитирует Хару пресс-служба НХЛ.