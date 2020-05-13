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Алтыбармакян — главный шутник КХЛ по мнению игроков. Солодухин и Гончаров — в топ-3

Алтыбармакян — главный шутник КХЛ по мнению игроков. Солодухин и Гончаров — в топ-3
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига провела опрос среди игроков лиги «Кто главный шутник в вашей команде и во всей лиге?».

«Тройку открывает защитник московского «Спартак» Максим Гончаров, о его чувстве юмора знают журналисты, посещающие раздевалку клуба после матчей. Суммарно за него отдали голоса 4,5% опрошенных игроков. На втором месте — форвард Вячеслав Солодухин из «Салавата Юлаева» (6%). Победителем стал уже экс-нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян (7% голосов).

Кто-то из игроков вспомнил флеш-интервью нападающего «Трактора» Вячеслава Основина, где он говорил про горящий дом. Некоторые называли главными шутниками тренеров, персонал команды и руководителей. Среди игроков, которые преодолели 2%-ную отметку, значатся такие хоккеисты, как Дамир Жафяров, Егор Петухов, Андрей Ермаков, Ник Бэйлен, Виталий Атюшов, Игорь Величкин, Кристапс Сотниекс и Михаил Фисенко», — указано на сайте лиги.

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