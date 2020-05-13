Раск: Ягр — легенда. Но сразу вспоминаю, как он жаловался на судороги в плей-офф
Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением о партнёре по команде Патрисе Бержероне.
«Бержерон — очень сильный человек, с высоким болевым порогом. В плей-офф 2011 года играл с тремя сломанными рёбрами, пробитым лёгким и травмированной рукой. Патрису приходилось всё время использовать обезболивающее.
Ягр в 2013 году вёл себя совсем не так. Перед одним из матчей он пожаловался на судороги в бедре и сказал, что вряд ли выйдет на лёд. Конечно, Яромир — легенда, но иногда он чересчур переживал за себя. Как-то он не вышел на матч с „Вашингтоном“ из-за насморка. С другой стороны, он фанатично относился к физической форме и занимался в зале даже ночами», — цитирует Раска Iltalehti.
«Уроки русского языка с Ягром». «Авангард» шутит над комментариями легендарного хоккеиста
- 13 мая 2020
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