Хоккеисты швейцарской лиги получат только 70% зарплаты за май

Хоккеисты чемпионата Швейцарии получат только 70% процентов полагающейся им зарплаты за май, информирует Swiss Hockey News. Мера коснётся игроков, которые получают за год больше 100 тыс. швейцарских франков — около 7,5 млн рублей.



Сообщается, что оставшиеся 30% будут выплачены игрокам, как только финансовая ситуация в лиге станет стабильной. Новых контрактов данное сокращение не коснётся, поскольку соглашения начнут действовать только с 1 августа.



Напомним, чемпионат Швейцарии был прерван из-за пандемии коронавируса, как и большинство других спортивных лиг мира. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.