Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хоккеисты швейцарской лиги получат только 70% зарплаты за май

Хоккеисты швейцарской лиги получат только 70% зарплаты за май
Хоккей / Прочие 0

Хоккеисты чемпионата Швейцарии получат только 70% процентов полагающейся им зарплаты за май, информирует Swiss Hockey News. Мера коснётся игроков, которые получают за год больше 100 тыс. швейцарских франков — около 7,5 млн рублей.

Сообщается, что оставшиеся 30% будут выплачены игрокам, как только финансовая ситуация в лиге станет стабильной. Новых контрактов данное сокращение не коснётся, поскольку соглашения начнут действовать только с 1 августа.

Напомним, чемпионат Швейцарии был прерван из-за пандемии коронавируса, как и большинство других спортивных лиг мира. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020