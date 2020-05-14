Хартикайнен: теперь в «Салавате» наступает новая эра, ожидаем прихода Гранлунда

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал возможный переход в клуб форварда «Эдмонтона» Маркуса Гранлунда.

«В регулярке мы играли неровно, но к плей-офф подошли в хорошей форме, прошли первый раунд. Если бы не коронавирус, то мы бы с удовольствием схлестнулись с «Ак Барсом». Конечно, я пытался уговорить Умарка, разговаривал с ним на эту тему, но это было решение его семьи. Жаль, что расстались с Умарком, но что поделать.

Теперь наступает новая эра, и мы ожидаем прихода Гранлунда. Пока всё на уровне слухов, у меня нет официальной информации. Как бы там ни было, в команде будет новый игрок и мы будем играть по-другому. Я играл с ним в сборной два года назад, но не в одном клубе или тройке. Знаю его только по национальной команде», – сказал Хартикайнен в прямом эфире в «инстаграме» телеканала «БСТ».