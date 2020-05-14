Хартикайнен: теперь в «Салавате» наступает новая эра, ожидаем прихода Гранлунда

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал возможный переход в клуб форварда «Эдмонтона» Маркуса Гранлунда.
«В регулярке мы играли неровно, но к плей-офф подошли в хорошей форме, прошли первый раунд. Если бы не коронавирус, то мы бы с удовольствием схлестнулись с «Ак Барсом». Конечно, я пытался уговорить Умарка, разговаривал с ним на эту тему, но это было решение его семьи. Жаль, что расстались с Умарком, но что поделать.
Теперь наступает новая эра, и мы ожидаем прихода Гранлунда. Пока всё на уровне слухов, у меня нет официальной информации. Как бы там ни было, в команде будет новый игрок и мы будем играть по-другому. Я играл с ним в сборной два года назад, но не в одном клубе или тройке. Знаю его только по национальной команде», – сказал Хартикайнен в прямом эфире в «инстаграме» телеканала «БСТ».
- 14 мая 2020
-
10:33
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:15
-
08:59
-
07:00
-
00:36
- 13 мая 2020
-
23:53
-
23:22
-
22:59
-
22:41
-
22:22
-
21:57
-
21:26
-
21:18
-
20:48
-
20:06
-
19:35
-
19:15
-
18:37
-
18:11
-
17:38
-
17:22
-
16:38
-
16:00
-
15:24
-
15:11
-
14:55
-
14:28
-
14:15
-
13:54
-
13:31
-
13:10
-
12:45