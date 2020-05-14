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МОК счёл позитивной встречу с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года

МОК счёл позитивной встречу с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Международный олимпийский комитет счёл позитивной недавнюю встречу с представителями Национальной хоккейной лигой, на которой обсуждался вопрос участия игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«МОК и ИИХФ встретились с НХЛ для предварительного обсуждения. Это была позитивная встреча, но без каких-либо договорённостей или результатов на данном этапе», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы МОК.

В 1998 году НХЛ впервые приостановила регулярный чемпионат, чтобы игроки лиги смогли выступить за свои сборные на Олимпиаде в Нагано. Подобная практика сохранялась на протяжении 16 лет, вплоть до Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На Олимпиаду в Пхёнчхане НХЛ своих игроков не отпустила, не сумев договориться с Международным олимпийским комитетом.

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