Самонов — об обмене в СКА: мы люди подневольные. Сказали ехать туда – значит туда

Голкипер СКА Александр Самонов рассказал о подробностях обмена из «Витязя» в «армейский» клуб.
«Не знал, что кто-то на кого-то претендует. Ничего конкретного мне никто не говорил, не объяснял. Я получил травму в матче со «Спартаком» в середине третьего периода и выбыл на две недели. В это время и произошёл обмен. А в день переезда в Петербург узнал, что переговоры велись недели полторы. Мы же люди подневольные, наёмные рабочие. Сказали ехать туда – значит туда!
В СКА стараются по максимуму облегчить твою хоккейную жизнь, чтобы ты просто выходил и делал своё дело. И все! Отношения на очень серьёзном уровне. Есть условия, и должна быть отдача в выполнении. Плодотворные, рабочие отношения между игроками, персоналом и руководством», — цитирует Самонова «Петербургский дневник».
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