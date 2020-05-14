Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Самонов — об обмене в СКА: мы люди подневольные. Сказали ехать туда – значит туда

Самонов — об обмене в СКА: мы люди подневольные. Сказали ехать туда – значит туда
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер СКА Александр Самонов рассказал о подробностях обмена из «Витязя» в «армейский» клуб.

«Не знал, что кто-то на кого-то претендует. Ничего конкретного мне никто не говорил, не объяснял. Я получил травму в матче со «Спартаком» в середине третьего периода и выбыл на две недели. В это время и произошёл обмен. А в день переезда в Петербург узнал, что переговоры велись недели полторы. Мы же люди подневольные, наёмные рабочие. Сказали ехать туда – значит туда!

В СКА стараются по максимуму облегчить твою хоккейную жизнь, чтобы ты просто выходил и делал своё дело. И все! Отношения на очень серьёзном уровне. Есть условия, и должна быть отдача в выполнении. Плодотворные, рабочие отношения между игроками, персоналом и руководством», — цитирует Самонова «Петербургский дневник».

Мельничук: в СКА ничего не объясняли. После обмена семь матчей я даже не переодевался
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020