«Йокерит» опубликовал номера новичков и состав команды на 14 мая

«Йокерит» в официальном «твиттере» клуба представил информацию о номерах новичков команды и объявил полный состав на 14 мая.

Номера новичков:

Никлас Фриман – 3

Джордан Шрёдер – 10

Юлиус Юнттила – 13

Якуб Крейчик – 36

Андерс Линдбек – 39

Джонатан Пудас – 64

Ииро Пакаринен – 81

Состав:

Голкиперы: Валттери Игнатьев, Себастьян Катаяйнен, Андерс Линдбек и Янис Калниньш;

Защитники: Никлас Фриман, Томми Кивистё, Нуутти Витасало, Якуб Крейчик, Теэму Эронен, Виктор Лёв, Алекс Грант, Яакко Маннинен, Мико Луото, Джонатан Пудас, Оливер Тухканен, Давид Скленичка;

Нападающие: Йессе Йоэнсуу, Джордан Шрёдер, Марко Анттила, Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Брайан О’Нил, Хенрик Хаапала, Конста Хирвонен, Джон Норман, Расмус Лохнавик, Антти Пильстрём, Хенри Иконен, Маттиас Ханнинен, Ээту Мяки, Никлас Йенсен, Алекси Халме, Саку Мяэналанен и Ииро Пакаринен.