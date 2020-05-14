Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокерит» опубликовал номера новичков и состав команды на 14 мая

«Йокерит» опубликовал номера новичков и состав команды на 14 мая
Хоккей / КХЛ 0

«Йокерит» в официальном «твиттере» клуба представил информацию о номерах новичков команды и объявил полный состав на 14 мая.

Номера новичков:

Никлас Фриман – 3
Джордан Шрёдер – 10
Юлиус Юнттила – 13
Якуб Крейчик – 36
Андерс Линдбек – 39
Джонатан Пудас – 64
Ииро Пакаринен – 81

Состав:

Голкиперы: Валттери Игнатьев, Себастьян Катаяйнен, Андерс Линдбек и Янис Калниньш;

Защитники: Никлас Фриман, Томми Кивистё, Нуутти Витасало, Якуб Крейчик, Теэму Эронен, Виктор Лёв, Алекс Грант, Яакко Маннинен, Мико Луото, Джонатан Пудас, Оливер Тухканен, Давид Скленичка;

Нападающие: Йессе Йоэнсуу, Джордан Шрёдер, Марко Анттила, Юлиус Юнттила, Вели-Матти Савинайнен, Брайан О’Нил, Хенрик Хаапала, Конста Хирвонен, Джон Норман, Расмус Лохнавик, Антти Пильстрём, Хенри Иконен, Маттиас Ханнинен, Ээту Мяки, Никлас Йенсен, Алекси Халме, Саку Мяэналанен и Ииро Пакаринен.

Форвард системы «Флориды» Хенрик Боргстрём может продолжить карьеру в «Йокерите»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020