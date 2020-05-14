Аскаров — 9-й в общем рейтинге новичков перед драфтом НХЛ, Амиров — 17-й

Стал известен общий рейтинг новичков перед драфтом Национальной хоккейной лиги 2020 года. Лидером списка, составленного на основе мнений ведущих североамериканских журналистов, является канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе место занял его соотечественник защитник Куинтон Байфилд. Тройку лучших замкнул немецкий нападающий Тим Штюцле.

Лучшим из россиян оказался голкипер системы СКА Ярослав Аскаров, оказавшийся на девятой позиции. Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров занял 17-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата – 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.