Дэнфорт: с тех пор как я приехал в Европу, моей целью было играть в России
Нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт прокомментировал переход в подмосковный клуб.
«Это определённо шаг вперёд в моей карьере. С тех пор как я приехал в Европу, моей целью было играть в России. К сожалению, я не видел ни одной игры «Витязя». Поэтому со стилем ещё не знаком. Думаю, это будет первое, что мы обсудим в тренировочном лагере. Я рассчитываю приехать и сделать всё возможное, чтобы помочь команде выигрывать в каждом матче.
Сравнить уровни КХЛ и чемпионата Финляндии? Я бы сказал, что есть разница в мастерстве, его больше в КХЛ. Большие площадки в КХЛ придают игре больше динамики. Создают дополнительное пространство и делают более важным владение шайбой», — цитирует Дэнфорта издание Podolsk.ru.
Дэнфорт: с нетерпением жду возможности сыграть с Сёминым в «Витязе»
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