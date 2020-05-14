Дэнфорт: с тех пор как я приехал в Европу, моей целью было играть в России

Нападающий «Витязя» Джастин Дэнфорт прокомментировал переход в подмосковный клуб.

«Это определённо шаг вперёд в моей карьере. С тех пор как я приехал в Европу, моей целью было играть в России. К сожалению, я не видел ни одной игры «Витязя». Поэтому со стилем ещё не знаком. Думаю, это будет первое, что мы обсудим в тренировочном лагере. Я рассчитываю приехать и сделать всё возможное, чтобы помочь команде выигрывать в каждом матче.

Сравнить уровни КХЛ и чемпионата Финляндии? Я бы сказал, что есть разница в мастерстве, его больше в КХЛ. Большие площадки в КХЛ придают игре больше динамики. Создают дополнительное пространство и делают более важным владение шайбой», — цитирует Дэнфорта издание Podolsk.ru.