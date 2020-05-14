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Хартикайнен: может быть, «Салавату» нужен хороший легионер или два добротных защитника

Хартикайнен: может быть, «Салавату» нужен хороший легионер или два добротных защитника
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен прокомментировал назначение финского специалиста Томи Лямся на должность главного тренера, а также поделился мнением о селекции уфимского клуба в межсезонье.

«Такое решение принял менеджмент клуба. Томи Лямся с нами уже три года, и здесь сохраняется связка. Мы надеемся, что наша творческая, хорошая игра продолжится.

Трансферы? Основа команды сохраняется: Метсола, Ларсен, Кадейкин, Жарков. Может быть, нам нужны один или два новых игрока, хороший легионер или два добротных защитника, – рсказал Хартикайнен в прямом эфире в «инстаграме» телеканала «БСТ».

Ранее Хартикайнен также прокомментировал возможный переход в клуб форварда «Эдмонтона» Маркуса Гранлунда.

Хартикайнен: теперь в «Салавате» наступает новая эра, ожидаем прихода Гранлунда
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