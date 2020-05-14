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Марк Рубинчик и Ярослав Алексеев перешли в «Трактор»

Марк Рубинчик и Ярослав Алексеев перешли в «Трактор»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Марк Рубинчик и нападающий Ярослав Алексеев стали хоккеистами челябинского «Трактора», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 21-летний Рубинчик перешёл из системы уфимского «Салавата Юлаева», 21-летний Алексеев — из клуба USHL «Де Мойнс».

В прошедшем сезоне Рубинчик выступал в Высшей хоккейной лиге, проведя в регулярном чемпионате 44 матча за «Торос». Защитник записал в актив 7 (1+6) очков при показателе полезности "+4" и 42 минутах штрафного времени. В семи встречах плей-офф Рубинчик сделал одну результативную передачу.

Алексеев отыграл в 20 матчах регулярного чемпионата USHL, забросив шесть шайб и отдав 12 голевых пасов при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафа.

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