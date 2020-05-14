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Локтионов: переход в ЦСКА — шаг или даже два шага вперёд

Локтионов: переход в ЦСКА — шаг или даже два шага вперёд
Хоккей / КХЛ 0

Новичок московского ЦСКА Андрей Локтионов поделился впечатлениями от перехода в «армейскую» команду.

«ЦСКА — это титулованный клуб, и очень приятно, когда тебя приглашают играть в нём. Тут только положительные эмоции. ЦСКА борется за первое место, команда с очень большими амбициями и прекрасными игроками. Это шаг, а может быть, даже два вперёд.

Пара слов для болельщиков? Всегда, когда я приезжал играть против ЦСКА, я видел мощную поддержку и любовь к команде. Теперь я часть этой команды и буду отдавать все силы, чтобы радовать вас каждую игру.

Как самочувствие новорождённого сына и его мамы? Всё в порядке. Чувствуют себя хорошо. Девять месяцев Кристина вынашивала ребенка. Эмоционально было время подготовиться, но ещё не осознал, что стал папой», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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