ЦСКА объявил о заключении контрактов с Шарыченковым и Локтионовым

ЦСКА заключил контракты с голкипером Александром Шарыченковым и форвардом Андреем Локтионовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Оба соглашения рассчитаны на два сезона.

В минувшем сезоне Шарыченков в составе нижнекамского «Нефтехимика» принял участие в 28 играх. Одержал 8 побед при 13 поражениях. 3 матча сыграл на ноль.

Локтионов в общей сложности провёл 65 матчей за магнитогорский «Металлург» в сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, набрав 15 (3+12) очков при показателе полезности «-8».

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