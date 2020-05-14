СКА подписал новый контракт с Лукасом Бенгтссоном

Петербургский хоккейный клуб СКА заключил новый контракт с защитником Лукасом Бенгтссоном, информирует официальный сайт «армейской» команды. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2021/2022.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги шведский защитник из-за травмы принял участие только в 26 матчах. Бенгтссон записал на свой счёт 13 (2+11) баллов при показателе полезности "+12" и восьми минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 19 минут и 18 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Бенгтссон набрал 3 (1+2) очка.



Бенгтссон – игрок сборной Швеции, чемпион Швеции, победитель хоккейной Лиги чемпионов, серебряный призер молодёжного чемпионата мира.

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