СКА подписал новый контракт с Лукасом Бенгтссоном
Петербургский хоккейный клуб СКА заключил новый контракт с защитником Лукасом Бенгтссоном, информирует официальный сайт «армейской» команды. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2021/2022.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги шведский защитник из-за травмы принял участие только в 26 матчах. Бенгтссон записал на свой счёт 13 (2+11) баллов при показателе полезности "+12" и восьми минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 19 минут и 18 секунд за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина Бенгтссон набрал 3 (1+2) очка.
Бенгтссон – игрок сборной Швеции, чемпион Швеции, победитель хоккейной Лиги чемпионов, серебряный призер молодёжного чемпионата мира.
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