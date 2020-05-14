Панин не сумел удержаться на скейтборде. Видео
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал, что не слишком ловко управляется со скейтбордом. На видео, которое снимала его девушка, хоккеист не сумел удержать равновесие.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 34-летний хоккеист принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности «+17» и 121 минуте штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 16 секунд за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «+3.
Напомним, из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
- 14 мая 2020
-
22:55
-
22:08
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
20:45
-
20:22
-
19:57
-
19:18
-
19:08
-
18:44
-
18:11
-
18:03
-
17:44
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
16:13
-
15:46
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
13:59
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:19
-
12:03
-
11:55
-
11:20
-
11:00
-
10:33
-
10:15
-
10:00
Партнерский контент