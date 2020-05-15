Доми: сейчас меня не волнует мой контракт. В мире много вещей, которые важнее

Нападающий клуба «Монреаль Канадиенс» Макс Доми рассказал, что пока не вёл с клубом переговоров по новому контракту.
«Я могу вам лишь сказать, что хочу остаться в Монреале, я хочу быть тут. Мне нравится играть в Монреале, я люблю своих партнеров, команду и город. Я надеюсь играть тут долго. С момента первой игры здесь это не менялось. Вот и всё.
Понятно, что наступит момент, когда контракт закончится, после чего начнутся переговоры и всё прочее. Но сейчас в мире происходит много всего остального, что важнее моего контракта. Всё просто. Сейчас меня мало волнует контракт в НХЛ. Мне хочется, чтобы все оставались в безопасности и готовились к возвращению к нормальной жизни. Сейчас я общаюсь с членами семьи, хочу, чтобы они оставались в безопасности. Для меня это сейчас самое главное. Думаю, что в нынешнее сумасшедшее время так думают все. Мы разберемся с контрактом, когда настанет время», — цитирует Доми официальный сайт НХЛ.
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