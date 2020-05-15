Борис Михайлов не согласился с игроками КХЛ, назвавшими Шипачёва лучшим хоккеистом сезона

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал выбор хоккеистов КХЛ, которые назвали лучшим игроком сезона форварда московского «Динамо» Вадима Шипачёва. Вторым в голосовании стал Кирилл Капризов из ЦСКА.
«На мой взгляд, игроки КХЛ правильно проголосовали, с тройкой лучших — Шипачёв, Капризов, Яшкин — полностью согласен. Другое дело, что порядок призёров в этой тройке я бы поменял. Хоккей — очень умная и интересная игра. В ней нельзя обойтись без мастеров, призвание которых — отдавать, и без мастеров, призвание которых — завершать.
Но истина в хоккее — всегда на табло, фиксирующем счёт матча. И в этом счёте не отданные передачи, а заброшенные шайбы. Голы — вот что самое главное в хоккее. Поэтому я бы поставил на первое место лучшего снайпера сезона — форварда ЦСКА Кирилла Капризова.
При всём уважении к разрушающим и пасующим самое сложное и самое важное в хоккее — забросить шайбу. Поэтому отмечаю Вадима Шипачёва из «Динамо», который провёл отличный сезон, но голосую за Капризова», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.
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