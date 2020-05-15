Суббэн: я остаюсь одним из лучших защитников НХЛ, моя игра всегда была такой

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн заявил, что по-прежнему считает себя топовым игроком НХЛ.

«На мой взгляд, я остаюсь одним из лучших защитников лиги. В самых важных матчах, в самые главные моменты я чувствую, что являюсь одним из игроков, которых любая команда хочет иметь в составе и на которых может рассчитывать. Моя игра всегда была такой. Мне хочется всё выигрывать всё время. Ради этого ты и тренируешься. Если я не настроен быть лучшим каждый день, то какой смысл этим вообще заниматься. Лучше уж завершить карьеру.



Последние два года, конечно, отличались от предыдущих. Сначала ты играешь в «Нэшвилле», который выиграл Президентский кубок, участвовал в финале Кубка Стэнли, в финалах конференции, выигрывал дивизион, а потом в молодом «Нью-Джерси», который выходит в плей-офф от случая к случаю. Это разные ситуации. Так что мне приходилось перестраиваться, но я верю, что в карьере меня ещё ждут лучшие времена. Будь то завоевание «Норрис Трофи» или Кубка Стэнли», – сказал Суббан в интервью Men’s Journal.