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Суббэн: я остаюсь одним из лучших защитников НХЛ, моя игра всегда была такой

Суббэн: я остаюсь одним из лучших защитников НХЛ, моя игра всегда была такой
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн заявил, что по-прежнему считает себя топовым игроком НХЛ.

«На мой взгляд, я остаюсь одним из лучших защитников лиги. В самых важных матчах, в самые главные моменты я чувствую, что являюсь одним из игроков, которых любая команда хочет иметь в составе и на которых может рассчитывать. Моя игра всегда была такой. Мне хочется всё выигрывать всё время. Ради этого ты и тренируешься. Если я не настроен быть лучшим каждый день, то какой смысл этим вообще заниматься. Лучше уж завершить карьеру.

Последние два года, конечно, отличались от предыдущих. Сначала ты играешь в «Нэшвилле», который выиграл Президентский кубок, участвовал в финале Кубка Стэнли, в финалах конференции, выигрывал дивизион, а потом в молодом «Нью-Джерси», который выходит в плей-офф от случая к случаю. Это разные ситуации. Так что мне приходилось перестраиваться, но я верю, что в карьере меня ещё ждут лучшие времена. Будь то завоевание «Норрис Трофи» или Кубка Стэнли», – сказал Суббан в интервью Men’s Journal.

Суббэн в последних 17 матчах: 0 очков и «-13». Он зарабатывает $ 9 млн в год
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