Скаут «Каролины» Смирнов: в Москве сейчас проблемы с интернетом, все по домам сидят

Скаут «Каролины Харрикейнз» Олег Смирнов рассказал о своей работе во время паузы в НХЛ из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас сижу и просматриваю видео прошлого сезона, которые мы не успели посмотреть. У нас тоже приходится просматривать не только российские, но и другие лиги. Хотя я в любом случае просматривал записи и Канадской хоккейной лиги, и USHL. Но всё равно текущая ситуация немного расширяет кругозор. Ты видишь всех игроков, которые выходят на драфт и которыми интересуются клубы. Так что интересно их сопоставить с игроками МХЛ, ВХЛ и КХЛ и их уровень.



Я многих россиян знаю с 13-14 лет. Кроме того, с игроками, которые выходят на драфт, можно переписываться, созваниваться. С этим нет проблем. Также все примерно понимают его систему подготовки. Если это игроки 2002 года рождения, выступающие в ЦСКА или «Витязе», то мы понимаем разницу тренерского мастерства, которое в них вкладывается.



Сейчас у меня есть задание просматривать минимум одного игрока в день. То есть надо просмотреть три его матча, но я также дополнительно просматриваю смены. Часов восемь-девять в день на это всё равно уходит. Сейчас, к сожалению, ещё и с интернетом в Москве проблемы. Все сидят по домам, нагрузка на сети увеличилась, так что иногда приходится вставать в час ночи, чтобы воспользоваться быстрым интернетом», – цитирует Смирнова пресс-служба НХЛ.