Вайсфельд — об обходе потолка зарплат: сейчас не 80-е годы, все транзакции проверяются

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд считает, что клубам Континентальной хоккейной лиги будет очень сложно обойти жёсткий потолок зарплат.

«Здесь надо так рассуждать: «Для чего вводится потолок зарплат?» Если для того, чтобы выравнять возможности команд и результат не был известен заранее, тогда потолок необходим.

Обойти потолок зарплат? Я считаю, что это практически невозможно сделать. Это в 80-е годы, когда зарплату выдавали в конвертах, проконтролировать было сложно. Сейчас все денежные транзакции проверяются. При желании все финансовые нарушения очень легко выявить», – цитирует Вайсфельда «Спорт день за днём».

В Континентальной хоккейной лиге жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей вступит в силу со следующего сезона. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.