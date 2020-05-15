Вайсфельд — об обходе потолка зарплат: сейчас не 80-е годы, все транзакции проверяются

Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд считает, что клубам Континентальной хоккейной лиги будет очень сложно обойти жёсткий потолок зарплат.
«Здесь надо так рассуждать: «Для чего вводится потолок зарплат?» Если для того, чтобы выравнять возможности команд и результат не был известен заранее, тогда потолок необходим.
Обойти потолок зарплат? Я считаю, что это практически невозможно сделать. Это в 80-е годы, когда зарплату выдавали в конвертах, проконтролировать было сложно. Сейчас все денежные транзакции проверяются. При желании все финансовые нарушения очень легко выявить», – цитирует Вайсфельда «Спорт день за днём».
В Континентальной хоккейной лиге жёсткий потолок зарплат в 900 млн рублей вступит в силу со следующего сезона. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.
- 15 мая 2020
-
13:40
-
13:29
-
13:11
-
12:55
-
12:30
-
12:11
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
10:57
-
10:35
-
10:10
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
07:00
-
00:33
-
00:05
- 14 мая 2020
-
23:32
-
22:55
-
22:08
-
21:44
-
21:32
-
21:10
-
20:45
-
20:22
-
19:57
-
19:18
-
19:08
-
18:44
-
18:11
-
18:03
-
17:44