Потайчук: «Барыс» со мной не связывался. Я как бы сам удивляюсь, опыт у меня огромный

Известный российский тренер Андрей Потайчук сообщил, что «Барыс» не связывался с ним по поводу работы в клубе.
«Связывался ли со мной «Барыс»? Да нет. Я как бы сам удивляюсь. Если не главным тренером, то помощником – почему бы не попробовать? Так как опыт у меня огромный, и в КХЛ я проработал десять лет.
Да, я не был главным тренером, но помощником был, – и мы достигали хороших результатов с «Атлантом», когда в финале Кубка Гагарина проиграли Уфе. Те команды, которые мы тренировали с Милошем Ржигой, регулярно выходили в плей-офф. Также я работал в Нижнекамске и «Спартаке». Но пока никто на меня не выходил», – цитирует Потайчука Sports.kz.
49-летний специалист – уроженец Темиртау и ранее уже работал в Казахстане, когда возглавлял «Сарыарку» в 2015 году.
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