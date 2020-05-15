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Сушинский: главное — сохранить команды, клубам с хорошими бюджетами тоже будет тяжело

Сушинский: главное — сохранить команды, клубам с хорошими бюджетами тоже будет тяжело
Хоккей / КХЛ 0

Президент «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что в следующем сезоне КХЛ могут возникнуть проблемы и у клубов с большими бюджетами.

«Правильно, что оставили потолок. Для меня главная проблема – пол, в этом направлении надо работать. Про этот сезон я не говорю, в этом году главное — сохранить команды. Клубы с хорошими бюджетами в этом году тоже будут себя тяжело чувствовать.

Думаю, что новый сезон начнётся в сентябре. Есть опасения, как сюда приедут иностранцы. В этом заинтересованы не только хоккейные, но и футбольные клубы. Думаю, с этим могут быть проблемы. Белорусы и так не были легионерами, сейчас сделали казахов. Думаю, это правильное решение», — сказал Сушинский в прямом эфире на «Чемпионате».

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