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Ари-Пекка Селин вошёл в тренерский штаб сборной Финляндии

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ари-Пекка Селин вошёл в тренерский штаб сборной Финляндии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Ари-Пекка Селин вошёл в тренерский штаб сборной Финляндии, информирует Jatkoaika. Он назначен ассистентом главного тренера финской команды Юкки Ялонена.

Ранее сообщалось, что финский специалист может вернуться в «Барыс», который возглавлял в сезоне-2013/2014. Под его руководством казахстанский клуб впервые выиграл дивизион Чернышёва и пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

В межсезонье казахстанский клуб не сумел договориться по новому контракту с Андреем Скабелкой. Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. В числе претендентов на пост главного тренера «Барыса» назывались также Милош Ржига и Юрий Михайлис.

Iltalehti: «Барыс» специально упомянул имя Селина, чтобы легче было найти другого тренера
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