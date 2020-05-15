Ари-Пекка Селин вошёл в тренерский штаб сборной Финляндии
Ари-Пекка Селин вошёл в тренерский штаб сборной Финляндии, информирует Jatkoaika. Он назначен ассистентом главного тренера финской команды Юкки Ялонена.
Ранее сообщалось, что финский специалист может вернуться в «Барыс», который возглавлял в сезоне-2013/2014. Под его руководством казахстанский клуб впервые выиграл дивизион Чернышёва и пробился во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
В межсезонье казахстанский клуб не сумел договориться по новому контракту с Андреем Скабелкой. Под руководством Скабелки «Барыс» показал лучшие результаты в истории регулярных чемпионатов и дважды пробился во второй круг плей-офф Кубка Гагарина. В числе претендентов на пост главного тренера «Барыса» назывались также Милош Ржига и Юрий Михайлис.
Iltalehti: «Барыс» специально упомянул имя Селина, чтобы легче было найти другого тренера
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