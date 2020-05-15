«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Романом Граборенко
«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, 27-летний защитник выступал за нижнекамский клуб в 2017 году. Минувший сезон Граборенко провёл в чешском клубе «Били Тигржи». В 49 матчах регулярного чемпионата чешской экстралиги Роман набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «+13» и 85 минутах штрафного времени.
Ранее в КХЛ Граборенко также выступал за минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Всего в лиге защитник провёл 65 матчей и набрал 13 (4+9) очков. С 2012 по 2016 год он выступал в АХЛ за «Олбани Дэвилз», в 176 матчах набрав 62 (21+41) очка.
«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с Андреем Костицыным
- 15 мая 2020
-
18:40
-
18:18
-
17:42
-
17:35
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:27
-
15:15
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:29
-
13:11
-
12:55
-
12:30
-
12:11
-
12:06
-
11:45
-
11:20
-
10:57
-
10:35
-
10:10
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
09:00
-
08:55
-
07:00
-
00:33
-
00:05
- 14 мая 2020
-
23:32
-
22:55
Партнерский контент