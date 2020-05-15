«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Романом Граборенко

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 27-летний защитник выступал за нижнекамский клуб в 2017 году. Минувший сезон Граборенко провёл в чешском клубе «Били Тигржи». В 49 матчах регулярного чемпионата чешской экстралиги Роман набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «+13» и 85 минутах штрафного времени.

Ранее в КХЛ Граборенко также выступал за минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Всего в лиге защитник провёл 65 матчей и набрал 13 (4+9) очков. С 2012 по 2016 год он выступал в АХЛ за «Олбани Дэвилз», в 176 матчах набрав 62 (21+41) очка.