Немчинов: Шестёркин заслужил право стать основным вратарём «Рейнджерс»

Бывший спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов поделился мнением об игре голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
«Когда Игоря подняли из АХЛ, не только он здорово заиграл, но и команда с ним в составе стала побеждать. Он одержал 10 побед в первых 12 матчах в НХЛ. И неудивительно, что тренер стал ему доверять всё больше и больше. Шестёркин заслужил право стать основным вратарём команды», — приводят слова Немчинова «Известия».
Ранее Национальная хоккейная лига прервала сезон на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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