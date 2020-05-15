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Немчинов: Шестёркин заслужил право стать основным вратарём «Рейнджерс»

Немчинов: Шестёркин заслужил право стать основным вратарём «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Бывший спортивный директор «Адмирала» Сергей Немчинов поделился мнением об игре голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«Когда Игоря подняли из АХЛ, не только он здорово заиграл, но и команда с ним в составе стала побеждать. Он одержал 10 побед в первых 12 матчах в НХЛ. И неудивительно, что тренер стал ему доверять всё больше и больше. Шестёркин заслужил право стать основным вратарём команды», — приводят слова Немчинова «Известия».

Ранее Национальная хоккейная лига прервала сезон на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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