Бродо: сейчас хоккей отличается от времён, когда играл я. Он стал намного интереснее
Легендарный в прошлом голкипер Мартин Бродо, входящий в менеджмент «Нью-Джерси Дэвилз», поделился мнением о современном хоккее.
«Сейчас хоккей отличается от времён, когда играл я. Сейчас хоккей стал быстрее, а новые правила позволяют проявлять себя талантливым и техничным игрокам.
В прошлом нужны были талант, физические качества, наглость. Сейчас немного по-другому. Люди могут кататься и свободно входить в зону. Раньше на другой стороне тебя ждал Скотт Стивенс, так что ты бы дважды подумал перед как идти в атаку. Но сейчас хоккей стал намного безопаснее для ребят, которые любят подержать шайбу и показать свои умения. Думаю, что и болельщикам стало намного интереснее», – приводит слова Бродо пресс-служба НХЛ.
Суббэн: я остаюсь одним из лучших защитников НХЛ, моя игра всегда была такой
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