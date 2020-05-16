Лебрюн: в списке претендентов на проведение матчей НХЛ остаются ещё 8-9 городов

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал информацию о том, что НХЛ может возобновить сезон на четырёх аренах без зрителей.

«Около 15 команд заинтересованы в том, чтобы их города стали частью плана НХЛ. Слышал, что на прошлой неделе лига начала сообщать клубам, что они выбыли. В списке претендентов остаются ещё 8-9 команд. Насколько я понимаю, «Вегас», «Эдмонтон», «Ванкувер», «Торонто» и «Миннесота» находятся среди тех, кто всё ещё находится на рассмотрении», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.