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Лебрюн: в списке претендентов на проведение матчей НХЛ остаются ещё 8-9 городов

Лебрюн: в списке претендентов на проведение матчей НХЛ остаются ещё 8-9 городов
Хоккей / НХЛ 0

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал информацию о том, что НХЛ может возобновить сезон на четырёх аренах без зрителей.

«Около 15 команд заинтересованы в том, чтобы их города стали частью плана НХЛ. Слышал, что на прошлой неделе лига начала сообщать клубам, что они выбыли. В списке претендентов остаются ещё 8-9 команд. Насколько я понимаю, «Вегас», «Эдмонтон», «Ванкувер», «Торонто» и «Миннесота» находятся среди тех, кто всё ещё находится на рассмотрении», — приводит слова Лебрюна The Athletic.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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