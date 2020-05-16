Голкипер Лассинантти подписал контракт с «Сочи»
Голкипер «Лулео» Джоэль Лассинантти подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2020/2021, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что вратарь должен был подписать контракт с «Адмиралом», но из-за финансовых проблем клуб из Владивостока был вынужден сняться с турнира.
В прошедшем сезоне 27-летний швед провёл за «Лулео» 36 матчей при коэффициенте надёжности 1,59 и 92,8 процента отражённых бросков.
Высшим достижением Джоэля в карьере является победа в Лиге чемпионов 2015 года. В чемпионате Швеции Лассинантти два года кряду становился лучшим голкипером по коэффициенту надёжности. В 2019 году Джоэль Лассинантти был признан лучшим голкипером SHL, а в 2020 году стал лидером чемпионата по матчам на ноль.
Даниил Апальков перешёл в ХК «Сочи»
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