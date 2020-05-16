Вице-президент КХЛ: уровень лиги точно не снизится, к нам едут качественные легионеры

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о новой волне отъездов молодых российских игроков в Северную Америку.

«Если говорить о тенденции отъезда российских игроков за океан, то на самом деле статистика такова, что возвращается домой примерно столько же хоккеистов, сколько и уезжает. А взять, к примеру, последние три года, так счёт окажется и вовсе в пользу КХЛ: на шесть человек больше вернувшихся по сравнению с уехавшими! Так что это улица точно не с односторонним движением.

Кроме того, к нам едут довольно качественные легионеры, причём не только из Европы, но и из Северной Америки. Даже сейчас, при новом потолке зарплат, клубы подписывают представителей НХЛ. Всё это свидетельствует о том, что уровень КХЛ точно не снизится. А что касается конкуренции в нашем чемпионате, время покажет, насколько она возрастёт», — приводит слова Гуськова News.ru.