Вице-президент КХЛ: уровень лиги точно не снизится, к нам едут качественные легионеры

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов высказался о новой волне отъездов молодых российских игроков в Северную Америку.
«Если говорить о тенденции отъезда российских игроков за океан, то на самом деле статистика такова, что возвращается домой примерно столько же хоккеистов, сколько и уезжает. А взять, к примеру, последние три года, так счёт окажется и вовсе в пользу КХЛ: на шесть человек больше вернувшихся по сравнению с уехавшими! Так что это улица точно не с односторонним движением.
Кроме того, к нам едут довольно качественные легионеры, причём не только из Европы, но и из Северной Америки. Даже сейчас, при новом потолке зарплат, клубы подписывают представителей НХЛ. Всё это свидетельствует о том, что уровень КХЛ точно не снизится. А что касается конкуренции в нашем чемпионате, время покажет, насколько она возрастёт», — приводит слова Гуськова News.ru.
- 16 мая 2020
-
16:39Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА Эксклюзив
-
16:25
-
16:15
-
15:47
-
15:42
-
15:00
-
14:46
-
14:34
-
13:58
-
13:45
-
13:03
-
12:51
-
12:38
-
12:01
-
11:38
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:25
-
10:02
-
09:38
-
09:23
-
08:09
-
07:00
-
06:49
-
03:21
-
00:57
-
00:42
-
00:33
-
00:08
- 15 мая 2020
-
23:52
-
23:46
-
23:00
-
22:53
-
22:15