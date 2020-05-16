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«Твиттер» СКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый Сергею Плотникову

«Твиттер» СКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый Сергею Плотникову
Хоккей / КХЛ 0

Официальный «твиттер» СКА опубликовал прощальный ролик, посвящённый нападающему Сергею Плотникову, которого в это межсезонье обменяли в хабаровский «Амур». В результате обмена питерский клуб получил права на форварда Игоря Руденкова.

«259 матчей, 63 шайбы, 98 передач, Кубок Гагарина и российское чемпионство – Сергей Плотников играл и побеждал вместе с командой. Спасибо за эти четыре сезона, Плотс!» — говорится в сообщении клуба.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.

В минувшем сезоне 29-летний Плотников набрал 29 (8+21) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В 4 матчах плей-офф на его счету две шайбы. В составе клуба из Санкт-Петербурга форвард стал обладателем Кубка Гагарина — 2017.

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