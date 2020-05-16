Курри: Овечкин — главный кандидат на снайперский рекорд Гретцки. Других не вижу

Президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о шансах российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ.



«Овечкину предстоит ещё долгий путь. Он сможет это сделать, если будет сохранять мотивацию, останется здоровым и все прочее. Он главный претендент на это свершение, других пока не вижу. Буду очень удивлен, если ему это удастся. Если он это сделает, для хоккея будет великолепно. Но придётся подождать. Ему предстоит ещё долгая дорога, но, в любом случае, год за годом он показывает впечатляющие результаты. Удивительно, как он забивает от матча к матчу, а соперники не могут его остановить.



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