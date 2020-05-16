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Тимкин: убеждён, что в СКА смогу побороться за свой третий Кубок Гагарина

Тимкин: убеждён, что в СКА смогу побороться за свой третий Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Новичок петербургского СКА Евгений Тимкин поделился впечатлениями от перехода в стан «армейцев».

«Рад переходу в один из самых сильных клубов страны. Эмоции от скорого переезда в Петербург только положительные. Буду стараться делать всё, чтобы помочь СКА. Клуб всегда ставит перед собой самые высокие задачи, поэтому уверен, что в составе петербургского клуба смогу побороться за свой третий кубок.

Думаю, ни для кого не секрет, что в Петербурге классные условия для подготовки хоккеистов. Надеюсь, что никаких сложностей с адаптацией не будет. Убеждён, что в СКА смогу прогрессировать. Слышал про «Хоккейный город», где тренируется команда, но пока своими глазами его не видел. Хочу скорее начать тренировочный процесс, познакомиться с партнёрами, тренерским штабом.

Ожидания от домашних матчей СКА? Скорее бы уже эти матчи! В Петербурге одни из лучших болельщиков в лиге, которые не только классно поддерживают свою команду, но и хорошо понимают хоккей. Жду домашних игр и постараюсь максимально помогать команде.

В “Металлурге” я провёл семь сезонов? В Магнитогорске я не только дважды выиграл Кубок Гагарина, но и обрёл семью: здесь я познакомился с будущей женой, здесь у нас родились дети. Хочу поблагодарить всё руководство клуба, которое мне доверяло, Геннадия Величкина, пригласившего меня в “Металлург”. И, конечно, огромное спасибо магнитогорским болельщикам за многолетнюю поддержку!» — сказал Тимкин в интервью «Чемпионату».

Источник: стали известны зарплаты Хафизуллина, Белова, Кетова и Тимкина в СКА
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