Тимкин: убеждён, что в СКА смогу побороться за свой третий Кубок Гагарина

Новичок петербургского СКА Евгений Тимкин поделился впечатлениями от перехода в стан «армейцев».
«Рад переходу в один из самых сильных клубов страны. Эмоции от скорого переезда в Петербург только положительные. Буду стараться делать всё, чтобы помочь СКА. Клуб всегда ставит перед собой самые высокие задачи, поэтому уверен, что в составе петербургского клуба смогу побороться за свой третий кубок.
Думаю, ни для кого не секрет, что в Петербурге классные условия для подготовки хоккеистов. Надеюсь, что никаких сложностей с адаптацией не будет. Убеждён, что в СКА смогу прогрессировать. Слышал про «Хоккейный город», где тренируется команда, но пока своими глазами его не видел. Хочу скорее начать тренировочный процесс, познакомиться с партнёрами, тренерским штабом.
Ожидания от домашних матчей СКА? Скорее бы уже эти матчи! В Петербурге одни из лучших болельщиков в лиге, которые не только классно поддерживают свою команду, но и хорошо понимают хоккей. Жду домашних игр и постараюсь максимально помогать команде.
В “Металлурге” я провёл семь сезонов? В Магнитогорске я не только дважды выиграл Кубок Гагарина, но и обрёл семью: здесь я познакомился с будущей женой, здесь у нас родились дети. Хочу поблагодарить всё руководство клуба, которое мне доверяло, Геннадия Величкина, пригласившего меня в “Металлург”. И, конечно, огромное спасибо магнитогорским болельщикам за многолетнюю поддержку!» — сказал Тимкин в интервью «Чемпионату».
- 16 мая 2020
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16:39Евгений Тимкин подпишет контракт со СКА Эксклюзив
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