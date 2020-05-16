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Гончар: работа тренера в НХЛ — тяжёлый, выматывающий труд. Желательно иметь опыт игрока

Гончар: работа тренера в НХЛ — тяжёлый, выматывающий труд. Желательно иметь опыт игрока
Хоккей / НХЛ 0

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал о качествах, которые необходимы для работы в НХЛ. Специалист отметил, что игровой опыт оказывается полезен.

«Конечно, надо знать хоккей. Разбираться в нём, любить его. Надо быть готовым к тому, что это напряжённый, выматывающий труд. Обязательно ли быть игроком? Конечно, желательно иметь хоккейный опыт. Не все играли в НХЛ, это всё же лучшая лига в мире. Но многие тренеры всё равно прошли через систему хоккея. И после этого стали тренировать и попали в НХЛ. Опыт игры в НХЛ даёт тебе преимущество, ты лучше знаешь кухню. Хотя многие набираются его по ходу», — приводит слова Гончара официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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