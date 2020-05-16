Вей: спасибо ЦСКА за два хороших года, сохраню воспоминания на всю жизнь
Нападающий Линден Вей попрощался с болельщиками московского ЦСКА. Напомним, хоккеист перешёл в петербургский СКА.
«В первую очередь хочу поблагодарить ЦСКА за два года, проведенных в столице. Пока я играл там, у меня появилось много хороших знакомств и остались воспоминания, которые я сохраню на всю жизнь. Спасибо клубу, городу и фанатам», — написал Вей в «Твиттере».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Вей провёл 52 матча за ЦСКА, записав на свой счёт 48 (13+35) баллов при показателе полезности "+22" и 47 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 17 минут 11 секунд за матч. В четырёх матчах плей-офф нападающий забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Линден Вей подписал контракт со СКА
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