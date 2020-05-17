Рекки: Кросби ближе всех в НХЛ к Майклу Джордану с точки зрения отношения к работе

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Марк Рекки сравнил капитана команды Сидни Кросби с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.



«Кого в НХЛ можно сравнить с Майклом Джорданом? Здесь может быть много вариантов. Но с точки зрения отношения к работе приходилось слышать, как в этом контексте называли Сидни. Мне кажется, он ближе всех к Джордану, за исключением склонности к конфронтации. Трудовая этика Сидни находится на таком уровне, что партнёрам по команде приходится просто следовать за ним.



Наши тренировки невероятно быстрые. Когда привлекаем новых ребят, им требуется от трёх недель до месяца, чтобы справиться с темпом, потому что они не сталкивались с подобным раньше. Сид же лидирует каждый день. После тренировки он каждый день пытается что-то улучшать. То есть он подаёт пример: «Ребята, вы должны держаться меня, следовать за мной, делать то, что я делаю, и мы добьемся своей цели», – цитирует Рекки The Score.

Гретцки и Кросби попали в символическую сборную Канады всех времён по версии ИИХФ