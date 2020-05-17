Петерссон: раньше потолок в КХЛ был смешным, теперь клубам необходимо всё больше думать

Форвард «Локомотива» Андре Петерссон поделился мнением о переходе из московского «Динамо».

«В этот раз переговоры длились дольше, но, считаю, я сделал хороший выбор. Определяющим моментом было то, что в «Локомотиве» играют Ландер и Пяаярви. Знаю того и другого. Подумал, было бы интересно поиграть с ними.

Потолок зарплат в КХЛ с каждым годом становится всё жёстче. Теперь клубам необходимо всё больше думать, как потратить деньги. Раньше потолок в лиге был смешным. За превышение нужно было заплатить небольшую сумму штрафа. Теперь клубы должны оставаться под потолком», — цитирует Петерссона HockeyNews.se.

В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета московского «Динамо». Нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 39 (17+22) очков при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Игрок проводил на площадке 16 минут 56 секунд за матч. В шести встречах Кубка Гагарина нападающий набрал 6 (5+1) очков. Большую часть сезона шведский форвард провёл в звене с Дмитрием Яшкиным и Вадимом Шипачёвым.