Занковец: когда-то «Динамо» Мн играло в чемпионате Беларуси и сборная играла нормально

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Эдуард Занковец поделился мнением о проблемах минского «Динамо».
«Нужен ли этот клуб из Беларуси в КХЛ? Я думаю, что больше нужен, чем нет. Само участие клуба в какой-то лиге – это не заменяет всё развитие хоккея. Скажем так, это верхняя часть айсберга. Но для того, чтобы росли новые Костицыны и Грабовские, нужно первое — работа школы; второе — внутренний чемпионат должен быть более высокого уровня. Здесь на самом деле большое хозяйство.
Если ли у клуба шансы выступить лучше? Думаю, шансы есть, потому что у многих команд будет тяжёлый сезон, исходя из ситуации, которая складывается в мире. Не все команды могут позволить себе дорогих игроков и комплектоваться заранее. Да, есть команды, которые так делают, но я думаю, что будут команды, которые, как минское «Динамо», будут жить в неизвестности до последнего момента. Поэтому на фоне этих команд, думаю, вполне возможно, что минское «Динамо» нормально выступит.
Когда-то минское «Динамо» играло во внутреннем чемпионате и сборная играла нормально, поэтому жизнь на этом не закончится. Надо будет просто больше внимания уделять внутреннему чемпионату. «Слован» вышел из КХЛ год назад и внутренний чемпионат развивает. Ничего такого в глобальном масштабе. Хоккей не закончится на этом. Просто надо будет работать в другом направлении», — приводит слова Занковца by.tribuna.com.
- 17 мая 2020
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