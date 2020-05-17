Юньков: не знал, что в «Вашингтоне» меня ждали четыре года
Нападающий «Спартака» Михаил Юньков рассказал, что в молодости хотел попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.
«Я очень хотел поехать, но получилась сложная ситуация… На меня никто не вышел из Америки. Никто не говорил о желании «Вашингтона» видеть меня в команде. Я не знал, ждут меня или нет. Потом оказалось, что ждали четыре года. Я поменял агента, и уже новый рассказал, что меня долгое время ждали за океаном.
Моя реакция? Очень сильно расстроился. Я потом ещё пробовал поехать в Америку, тем более, что у меня в России подходил к концу контракт. Задавал вопросы агенту, но мне так и не отвечали. Тишина. Я бы с удовольствием съездил и попробовал свои силы в НХЛ», — цитирует Юнькова официальный сайт «Спартака».
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