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Кожевников: если хоккеисты ЦСКА адекватные люди, то пойдут на снижение зарплаты

Кожевников: если хоккеисты ЦСКА адекватные люди, то пойдут на снижение зарплаты
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Иржи Секач отказался переподписать контракт с «армейцами» на новых условиях и в ближайшее время может покинуть клуб.

«Игроки в ЦСКА собрались высокооплачиваемые, безусловно, они хотят продолжить зарабатывать большие гонорары. С другой стороны, надо понимать, что сейчас творится в стране и мире. И если они адекватные люди, пойдут на снижение. Потому что деваться некуда: сейчас мало кто предложит им крупные контракты. В остальных клубах или тоже уже упираются в потолок, или банально нет больших денег. Поэтому хоккеисты, если они понимают человеческое отношение, должны пойти навстречу руководству. Думаю, Игорь Есмантович найдёт способ договориться с ребятами.

ЦСКА оказался не очень готов к этому потолку зарплат. Неслучайно клуб долго боролся за его повышение. Но теперь надо адаптироваться к ситуации путём переговорного процесса с игроками. Сейчас, во время эпидемии, многие спортсмены в мире идут на снижение зарплат на 25–50%. А у нас это было бы уместно и в моральном плане, поскольку большинство зарабатывает за счёт налогоплательщиков или из средств госкорпораций. Поэтому надо проявить солидарность с народом, когда всем тяжело. Тем более, как я уже сказал, игрокам трудно будет найти клубы, которые заплатят больше», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Источник: ЦСКА предлагает Секачу двукратное понижение зарплаты. Игрок может покинуть клуб
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