Кожевников: если хоккеисты ЦСКА адекватные люди, то пойдут на снижение зарплаты

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о том, что нападающий ЦСКА Иржи Секач отказался переподписать контракт с «армейцами» на новых условиях и в ближайшее время может покинуть клуб.
«Игроки в ЦСКА собрались высокооплачиваемые, безусловно, они хотят продолжить зарабатывать большие гонорары. С другой стороны, надо понимать, что сейчас творится в стране и мире. И если они адекватные люди, пойдут на снижение. Потому что деваться некуда: сейчас мало кто предложит им крупные контракты. В остальных клубах или тоже уже упираются в потолок, или банально нет больших денег. Поэтому хоккеисты, если они понимают человеческое отношение, должны пойти навстречу руководству. Думаю, Игорь Есмантович найдёт способ договориться с ребятами.
ЦСКА оказался не очень готов к этому потолку зарплат. Неслучайно клуб долго боролся за его повышение. Но теперь надо адаптироваться к ситуации путём переговорного процесса с игроками. Сейчас, во время эпидемии, многие спортсмены в мире идут на снижение зарплат на 25–50%. А у нас это было бы уместно и в моральном плане, поскольку большинство зарабатывает за счёт налогоплательщиков или из средств госкорпораций. Поэтому надо проявить солидарность с народом, когда всем тяжело. Тем более, как я уже сказал, игрокам трудно будет найти клубы, которые заплатят больше», — приводят слова Кожевникова «Известия».
- 18 мая 2020
-
00:52
-
00:43
-
00:37
-
00:27
-
00:00
- 17 мая 2020
-
23:48
-
23:01
-
22:53
-
22:37
-
21:49
-
21:38
-
21:21
-
21:12
-
20:53
-
20:41
-
20:39
-
20:25
-
20:01
-
19:44
-
19:30
-
19:05
-
18:49
-
17:59
-
16:45
-
16:20
-
16:05
-
15:36
-
15:31
-
15:10
-
14:59
-
14:45
-
14:18
-
13:56
-
13:46
-
13:31