Пресс-служба «Адмирала»: наш клуб всегда был социально ответственной организацией
Пресс-служба хоккейного «Адмирала» прокомментировала помощь в размере 5 млн рублей, которые клуб направил на борьбу с коронавирусом.
«Адмирал» всегда был и остаётся социально ответственной организацией. Сейчас правительство Приморского края ведёт огромную работу по борьбе с коронавирусом. ХК «Адмирал» внёс свой вклад в это дело. Для этого нами было принято решение закупить на 5 млн рублей именно южнокорейские тест-системы, так как Южной Корее удалось успешно справиться с эпидемией на своей территории. Уверены, что тесты, которые мы доставили в медицинские учреждения Приморского края, помогут нашим врачам побороть коронавирус и как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую обстановку», — указано в заявлении на сайте клуба.
«Адмирал» направил 5 млн рублей на борьбу с коронавирусом
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